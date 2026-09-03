На Солнце зарегистрировали первую вспышку осени класса М

Солнце сейчас практически бездействует: и его собственная активность, и геомагнитная обстановка держатся на предельно низких значениях. 1 сентября на светиле не случилось почти ничего заметного. График показывает лишь слабые вспышки на западной стороне звезды — там, где активные области уже уходят на обратную сторону Солнца. Одновременно на восточном краю диска, обращённом к Земле, заметны крупные магнитные петли.