На стадионе «Торпедо» в Нефтекамске загорелось резиновое покрытие

Пожар произошёл на территории стадиона «Торпедо» в Нефтекамске. На спортивном объекте загорелось резиновое покрытие, сообщили в ГУ МЧС России по Башкортостану.

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Возгорание заметили на открытом участке стадиона, расположенного на Парковой улице. К месту происшествия прибыли пожарные расчёты. Спасатели оперативно справились с пламенем и полностью ликвидировали открытое горение. По предварительной информации регионального управления МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

Что именно стало причиной пожара, в ведомстве пока не уточнили.

В начале сентября Life.ru сообщал о другом пожаре на стадионе — в Минеральных Водах огонь охватил около 500 квадратных метров. Пламя распространилось по деревянным лавочкам и помещениям под трибунами, обошлось без пострадавших.