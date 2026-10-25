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Опубликовано 25 октября, 00:10

На Ставрополье более 3,6 тысячи человек остались без света

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Более 3,6 тысячи жителей Ставропольского края остались без света — в четырёх населённых пунктах Предгорного округа произошло аварийное отключение электроснабжения. Как сообщил глава округа, энергия отключилась в сёлах Юца и Джуца (частично), а также Этока и хуторе Тамбукан, где отключение было полным. Причиной ЧП стало повреждение воздушной линии электропередачи, но, к счастью, социально значимые объекты не пострадали.

«Под отключение попали 1208 абонентов — это 3624 человека, из них 1405 детей», — сообщил глава Предгорного округа.

По его словам, на месте уже работает аварийная бригада «Ставропольэнерго», которая устраняет последствия повреждения ЛЭП. Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей, однако точные сроки восстановления пока не называются.

«Социально значимые объекты под отключение не попали, на месте работает аварийная бригада», — добавил глава округа.

В трёх районах Крыма произошли аварийные отключения электричества
В трёх районах Крыма произошли аварийные отключения электричества

Ранее Life.ru писал, что в Севастополе, который недавно тоже столкнулся с энергетическими проблемами, ввели график подачи электричества «2 через 6» — жители получают свет примерно на два часа, после чего следует шестичасовое отключение. Ограничения понадобились, чтобы снизить перегрузку электросетей за пределами города и предотвратить аварию в общей энергосистеме. Электричество распределяют между четырьмя очередями потребителей, но график остаётся ориентировочным — время включений и отключений может меняться в зависимости от нагрузки на сеть, так что Севастополь пока живёт в режиме энергетической экономии.

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Юния Ларсон
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