На Ставрополье более 3,6 тысячи человек остались без света

Более 3,6 тысячи жителей Ставропольского края остались без света — в четырёх населённых пунктах Предгорного округа произошло аварийное отключение электроснабжения. Как сообщил глава округа, энергия отключилась в сёлах Юца и Джуца (частично), а также Этока и хуторе Тамбукан, где отключение было полным. Причиной ЧП стало повреждение воздушной линии электропередачи, но, к счастью, социально значимые объекты не пострадали.

«Под отключение попали 1208 абонентов — это 3624 человека, из них 1405 детей», — сообщил глава Предгорного округа.

По его словам, на месте уже работает аварийная бригада «Ставропольэнерго», которая устраняет последствия повреждения ЛЭП. Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей, однако точные сроки восстановления пока не называются.

«Социально значимые объекты под отключение не попали, на месте работает аварийная бригада», — добавил глава округа.