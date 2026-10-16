В трёх районах Крыма произошли аварийные отключения электричества

В Крыму произошли перебои с электроснабжением, затронувшие Нижнегорский и Советский районы, а также посёлок Коктебель. Причиной стали технические неполадки в сетях, устранением которых уже занимаются специалисты. Об этом сообщило госпредприятие «Крымэнерго» в мессенджере Max.

Часть потребителей в двух районах осталась без электричества из-за технологических сбоев.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы», — уточнили представители энергокомпании.

Точные сроки возобновления подачи ресурса пока не называются. Сколько домов и жителей оказались затронуты отключениями, также неизвестно.

Отдельная авария зафиксирована в Коктебеле на восточном побережье полуострова. Энергетики рассчитывают вернуть электричество примерно за три часа. Число обесточенных абонентов предприятие не раскрыло.

В компании напомнили, что по всей республике сохраняются ограничения энергопотребления. Оборудование и линии электропередачи могут отключать без предварительного графика, ориентируясь на состояние сетей. Такие меры необходимы для проведения ремонта и предотвращения перегрузок. Объёмы подачи электричества зависят от текущих технических возможностей инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал о временном отключении электричества в пяти муниципалитетах Крыма. Ограничения затронули Армянск, Красноперекопск, Алупку, а также Красноперекопский и Бахчисарайский районы. Тогда причиной перебоев стали плановые ремонтные мероприятия на объектах энергоснабжения.