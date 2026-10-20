В Севастополе ввели график подачи электричества «2 через 6»

В Севастополе временно ввели график подачи электроэнергии «2 через 6». Это означает, что жители будут получать электричество примерно на два часа, после чего последует шестичасовое отключение. Об этом сообщили в компании «Севастопольэнерго».

Ограничения потребовались для снижения перегрузки электросетей за пределами города и предотвращения аварии в общей энергосистеме. Решение принято по команде диспетчеров Черноморского регионального диспетчерского управления.

Электричество будут распределять между четырьмя очередями потребителей, поочерёдно подключая каждую из них на два часа. При этом график остаётся ориентировочным: время включений и отключений может меняться в зависимости от нагрузки на сеть.

Специалисты «Севастопольэнерго» проводят необходимые переключения, чтобы равномерно распределить доступную мощность. Ограничения будут действовать до стабилизации ситуации.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июле в Севастополе уже вводили аналогичный график после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Тогда городские службы занимались восстановлением повреждённых объектов, а жителей просили заранее заряжать телефоны и другие необходимые устройства.

Севастополь сталкивался с перебоями электроснабжения и в августе. После ночной атаки без света оказались несколько районов, а восстановление заняло более девяти часов. Энергетикам пришлось подключать потребителей по временной схеме из-за сохранявшегося дефицита мощности.