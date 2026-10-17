На свалку от одного скачка: Эта техника первой ломается при перепадах напряжения

Холодильники, кондиционеры и приборы со сложной электроникой особенно уязвимы при отключении электричества и резких перепадах напряжения. Причём опасность представляет не только прекращение подачи энергии, но и её восстановление. О том, какая бытовая техника находится в зоне риска и как избежать дорогостоящих поломок, Life.ru рассказал специалист по продажам проектов отдела «Строительные материалы» гипермаркета «Лемана ПРО» Евгений Малыгин.

В первую очередь выходят из строя холодильники. При повторном включении сразу после отключения компрессор испытывает повышенную нагрузку, поскольку давление в холодильной системе еще не успевает выровняться. Могут выходить из строя кондиционеры, работающие на обогрев. Евгений Малыгин Специалист по продажам проектов отдела «Строительные материалы» гипермаркета для строительства, ремонта и обустройства дома, дачи и сада «Лемана ПРО»

Перепады напряжения также опасны для устройств с чувствительной электроникой и электролитическими конденсаторами. В их числе компьютеры, телевизоры, игровые приставки, системы управления умным домом, стиральные и посудомоечные машины. Резкие скачки могут повредить микросхемы и вывести оборудование из строя.

Особенно серьёзными последствия могут оказаться зимой в частных домах. При восстановлении электроснабжения скачок напряжения способен повредить электронные платы отопительных котлов и насосов. Из-за этого могут остановиться системы отопления, водоснабжения и канализации. В сильные морозы возникает риск замерзания и разрыва труб, в том числе проложенных под землёй.

Кроме того, резкое восстановление подачи электричества может создать угрозу возгорания, если оборудование не защищено от перепадов напряжения. Особенно уязвимы старые приборы и техника с изношенной проводкой.

«Если в квартире нет средств защиты, при отключении электричества нужно отключить бытовую технику», — посоветовал Малыгин.

Для компьютеров и другой электроники специалист рекомендует использовать качественные сетевые фильтры или источники бесперебойного питания (ИБП). Защитить сразу несколько домашних приборов помогут реле напряжения и стабилизаторы. Первые автоматически отключают питание при выходе напряжения за заданные пределы, например 190–250 В, и восстанавливают его после нормализации показателей. Вторые выравнивают перепады напряжения.

Реле автоматически отключает электричество, если напряжение выходит за безопасные пределы, обычно 190–250 В. Когда показатели возвращаются к норме, устройство снова подаёт питание. Стабилизатор, в свою очередь, сглаживает перепады напряжения и обеспечивает плавное включение приборов.

В частных домах этих устройств может оказаться недостаточно, поскольку они не обеспечивают электроснабжение во время отключений. Поэтому при регулярных перебоях стоит предусмотреть резервный источник питания. Если строительство дома только планируется, эксперт советует заранее узнать у соседей, насколько стабильно в районе работает электросеть.

При частых отключениях можно установить генератор и трёхпозиционный переключатель. Чтобы не переводить дом на резервное питание вручную, используют систему автоматического ввода резерва (АВР). При исчезновении напряжения в основной сети она позволяет переключить электроснабжение на бензиновый или дизельный генератор, а после восстановления подачи электричества — вернуться к основному источнику.

Однако при использовании генератора необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и учитывать риск отравления угарным газом, который содержится в выхлопах. Агрегат должен работать только на открытом воздухе, на устойчивой ровной площадке, вдали от жилых помещений. Его нельзя размещать в гаражах, сараях и закрытых боксах, даже если двери открыты. Безопасное расстояние до дома и его проёмов необходимо определять с учётом инструкции производителя. Для переносных генераторов рекомендуется не менее шести метров от здания, окон, дверей и вентиляционных отверстий.

Ранее Life.ru рассказывал, почему бытовая техника может выходить из строя раньше положенного срока. Причина нередко кроется не в заводском браке, а в ошибках эксплуатации. Перегрузка приборов, неподходящие моющие средства и отсутствие регулярного ухода ускоряют износ деталей и повышают нагрузку на механизмы.