Не заводской брак, а ошибки в эксплуатации: Почему техника выходит из строя раньше времени

Бытовая техника может выйти из строя раньше срока не только из-за заводского брака, но и из-за ошибок в эксплуатации. Перегрузка, неподходящие моющие средства и отсутствие регулярного обслуживания постепенно увеличивают нагрузку на основные узлы приборов. Об этом в беседе с Life.ru рассказала эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

Перегрузка, неподходящие моющие средства и отсутствие регулярного обслуживания постепенно повышают нагрузку на основные узлы приборов. Александра Чихринова Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру

Одна из распространённых ошибок при использовании стиральной машины — перегруз барабана. Если белья больше рекомендованного объёма, мотор и подшипники работают с повышенной нагрузкой, а качество стирки и отжима снижается. Избыток порошка или геля также вреден: пена оседает на ТЭНе и внутренних поверхностях, образует налёт и может стать причиной неприятного запаха и плесени. Фильтр сливного насоса желательно чистить раз в два-три месяца.

У чайников, кофемашин и другой техники, которая контактирует с водой, основная проблема — накипь. Она работает как теплоизолятор, поэтому ТЭН тратит больше энергии и быстрее изнашивается. Чайники стоит очищать от накипи раз в один-три месяца в зависимости от жёсткости воды, а в кофемашинах важно не пропускать промывочные циклы.

Холодильникам могут вредить горячие продукты внутри и загрязнённый конденсатор снаружи. Неостывшая еда заставляет компрессор работать почти непрерывно, а пыль на конденсаторе ухудшает отвод тепла. Решётку достаточно пылесосить примерно раз в полгода. Также холодильник не стоит ставить вплотную к стене: для нормальной циркуляции воздуха нужен зазор 5–10 сантиметров.

Пылесосам вредят редкая очистка и несвоевременная замена фильтров. Когда они забиты, тяга снижается, а мотор работает с перегрузкой. В моделях с мешком его лучше менять при заполнении примерно на две трети. Кроме того, не стоит убирать пылесосом крупный мусор, скрепки, монеты и другие твёрдые предметы: они могут попасть в турбину и повредить крыльчатку.

Кондиционеры также требуют регулярного ухода. Фильтры внутреннего блока желательно чистить каждые две-четыре недели в сезон активного использования. Если они загрязнены, теплообмен ухудшается, и системе приходится работать дольше для охлаждения помещения. Важно следить и за внешним блоком: листья, тополиный пух и грязь забивают теплообменник и мешают отводу тепла. Раз в год перед сезоном желательно вызывать мастера для очистки внешнего блока и проверки системы.

Для ухода за техникой Чихринова советует использовать средства и расходники, рекомендованные производителем. Для удаления накипи подойдут лимонная кислота или специальные декальцинаторы, для стиральных машин — специализированный порошок с соблюдением дозировки, для пылесосов — оригинальные или сертифицированные совместимые мешки.

«О том, что техника работает с повышенной нагрузкой или требует проверки, могут говорить посторонние звуки, вибрация, увеличение времени работы и необычный нагрев корпуса. При запахе гари или пластика ее стоит сразу выключить и обратиться к мастеру», — заключила эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал о самых опасных бытовых приборах. Среди них — проводные и беспроводные зарядки, проточные водонагреватели и скороварки. При неправильной эксплуатации риски для такой техники могут быть связаны с перегревом, нарушением инструкции и контактом электричества с водой.