В Ставропольском крае 47-летний мужчина угнал пожарную машину, пока спасатели тушили костёр на его участке. А когда его остановили инспекторы ДПС, он начал угрожать им ножом. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Необычный инцидент произошёл в Новоалександровске. Местный житель развёл огонь возле своего дома, после чего на участок прибыли пожарные. Пока сотрудники экстренной службы занимались тушением, хозяин забрался в кабину их автомобиля и уехал.

Далеко скрыться мужчине не удалось. Пожарную машину остановили сотрудники Госавтоинспекции, однако водитель отказался выполнять их требования и выходить из кабины. Вместо этого он достал нож и стал угрожать правоохранителям. Полицейским удалось обезвредить и задержать нарушителя.

Выяснилось, что 47-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имел судимости. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Похожий случай произошёл в Башкирии. Житель Уфы угнал полицейский автомобиль, пока правоохранители спасали мужчину от нападения пьяной компании. Инцидент произошёл ночью на улице Комарова возле стадиона «Нефтяник». Пока сотрудники полиции разнимали драку, один из нападавших сел за руль патрульной машины и попытался скрыться. При этом он протащил по асфальту полицейского, пытавшегося остановить автомобиль. Угонщика быстро задержали.