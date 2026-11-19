Житель Ставропольского края получил 20 лет колонии за многолетнее сексуальное насилие над двумя падчерицами. Как сообщили в региональном управлении СК России, суд также приговорил мать девочек к 14 годам лишения свободы.

Преступления продолжались с 2018 по 2025 год в Апанасенковском округе. Всё это время 48-летний мужчина жил с 40-летней женщиной и тремя её несовершеннолетними дочерьми. Две девочки стали жертвами насилия, о котором их мать знала, но не защитила детей.

Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для обвинительного приговора. Мужчине назначили колонию строгого режима, а женщине — общего. Также выяснилось, что отчим хранил наркотики в крупном размере в нежилом помещении на территории домовладения.

Следователи провели необходимые экспертизы и изучили вещественные доказательства. Пострадавшим девочкам оказали психологическую помощь с участием специалиста регионального управления СК.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре жителю Красноярска, получившему 17 лет колонии за сексуальное насилие над малолетней падчерицей. Мужчина совершал преступления с декабря 2022-го по май 2025 года, пока мать ребёнка находилась на работе. Девочку он запугивал угрозами расправы над ней и её близкими.