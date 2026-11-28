Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух малолетних детей при пожаре в частном доме в Новопавловске Ставропольского края. В момент возгорания малыши находились без присмотра родителей, сообщили в региональном управлении СК России в «Максе».

Трагедия произошла вечером 28 ноября. Жертвами пожара стали девочка 2026 года рождения и мальчик 2024 года рождения. Предварительно, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки.

Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебные экспертизы. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В Следственном комитете призвали родителей ответственно относиться к обеспечению безопасности детей и не оставлять их без присмотра.

Напомним, 25 ноября двое детей погибли при пожаре в частном доме в посёлке Подюга Архангельской области. Детям было пять и шесть лет. В момент возгорания они также находились дома без взрослых. Региональная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств трагедии. Специалистам предстоит выяснить причину пожара и установить, почему несовершеннолетние остались одни.