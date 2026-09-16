На Ставрополье задержали пожилого мужчину за скрытую съёмку под юбкой школьницы

Полиция Ставропольского края установила и доставила в отдел 53-летнего мужчину после появления видео со скрытой съёмкой школьницы в магазине. Об этом сообщили в региональном МВД.

На распространившихся в соцсетях кадрах посетитель торговой точки делает вид, что пытается поднять что-то с пола, и в этот момент снимает девочку под юбкой. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Предгорный» изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность мужчины.

При осмотре его мобильного телефона оперативники обнаружили медиаматериалы, которые подтверждают обстоятельства произошедшего. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее иностранца арестовали в Москве по обвинению в покушении на изнасилование молодой женщины и насильственных действиях сексуального характера. По данным столичного Следственного комитета, перед нападением мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал у неё документы. Когда девушка оказалась в безлюдном месте возле строительного объекта, мужчина напал на неё. По версии СК, он нанёс потерпевшей множественные удары по голове, туловищу и ногам, а также совершил насильственные действия сексуального характера.