На сцене в Москве ожила история Мариса Лиепы под музыку Кремлёвского оркестра

Музыкально-драматический спектакль «Марис Лиепа. Жизнь без слов» представили 22 сентября в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Постановка к 90-летию танцовщика прошла с участием Государственного Кремлёвского оркестра под управлением Константина Чудовского.

Спектакль «Марис Лиепа. Жизнь без слов». Фото © Telegram / Государственный Кремлёвский оркестр

Илзе Лиепа рассказала историю отца через воспоминания, фрагменты книг и пластику. Режиссёром спектакля стала Марина Видинеева, а перед началом вечера к зрителям обратился Андрис Лиепа. Сценическое действие дополнили редкие кадры из семейного архива.

Спектакль «Марис Лиепа. Жизнь без слов». Фото © Telegram / Государственный Кремлёвский оркестр

«Дело в том, что на протяжении долгого времени мы с братом хотели создать постановку об отце, для нас это очень важно», — рассказала Илзе Лиепа.

Спектакль «Марис Лиепа. Жизнь без слов». Фото © Telegram / Государственный Кремлёвский оркестр

Музыкальную основу вечера составили произведения Моцарта, Чайковского, Рахманинова и Хачатуряна. Вместе с Кремлёвским оркестром выступили пианист Филипп Копачевский и солистка Большого театра, меццо-сопрано Екатерина Воронцова.

Марис Лиепа был одним из ведущих танцовщиков Большого театра, народным артистом СССР и лауреатом Ленинской премии. Спектакль «Жизнь без слов» открыл программу мероприятий, посвящённых его 90-летию.

Ранее народный артист России, экс-солист Большого театра Андрис Лиепа тайно женился и обвенчался с возлюбленной по имени Алла. Пара познакомилась в столичном храме. Для 63-летнего Лиепы это серьёзный шаг после того, как более 10 лет назад от него со скандалом ушла жена.