Младший сын певицы Валерии, предприниматель Арсений Шульгин, оказался в центре нового скандала с инвесторами. Один из кредиторов обратился в полицию с заявлением о предполагаемом мошенничестве после того, как не смог вернуть вложенные в бизнес 2 млн рублей.

Заявление подал 30-летний житель Саратова Виктор Плисковский, пишет «База». Летом 2023 года он передал Шульгину деньги на развитие предпринимательских проектов под 30% годовых. Первое время бизнесмен выплачивал обещанные проценты, однако примерно через год сообщил о кассовом разрыве и попросил продлить договор.

Позднее, как утверждает заявитель, выплаты полностью прекратились. Вместо погашения долга Шульгин предложил растянуть возврат средств на пять лет. Плисковский обратился в суд и добился взыскания более 2,3 млн рублей, но, по его словам, деньги так и не получил.

Теперь кредитор просит правоохранителей проверить, как предприниматель распоряжался привлечёнными средствами и не использовал ли их для личных нужд. Другие инвесторы также подозревают Шульгина в создании финансовой пирамиды. Речь идёт о вложениях в проекты, связанные с криптовалютой, поставками автомобилей из Китая и торговлей на маркетплейсах. Эти подозрения пока не получили официального подтверждения.

В августе 2026 года Арбитражный суд Москвы признал Шульгина банкротом и ввёл процедуру реализации его имущества. Среди требований кредиторов — задолженность примерно на 24 млн рублей, подтверждённая судебным решением. Кроме того, в ноябре стало известно о новых финансовых претензиях к предпринимателю со стороны банка и частного лица.

По утверждению Плисковского, сейчас сын певицы находится в Дубае. Сам Шульгин публично не прокомментировал новое заявление. О процессуальном решении полиции по обращению кредитора пока не сообщалось.

Ранее Life.ru писал, что кредитор Филипп Березовский потребовал признать Арсения Шульгина банкротом. Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 8 мая 2026 года. К тому моменту столичный суд уже взыскал с предпринимателя более 23 млн рублей задолженности по трём договорам займа.