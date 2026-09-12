США допустили серьёзную ошибку на Ближнем Востоке, действуя по тому же принципу, который использует Владимир Зеленский на Украине. Такое мнение высказал отставной полковник американской армии, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judge Napolitano.

«Мы <...> поступили очень глупо. Мы следовали «рецепту» Зеленского, только применили его на Ближнем Востоке, и это привело к региональному хаосу и катастрофе», — заявил Макгрегор.

По его оценке, Зеленский пытается расширять масштаб конфликта, поскольку его возможности для его продолжения сокращаются. Бывший советник Пентагона назвал происходящее «последней отчаянной попыткой» главы киевского режима.

Макгрегор также утверждает, что у Киева заканчиваются необходимые ресурсы. Состояние украинской власти он охарактеризовал как стремительно ухудшающееся.

Ранее Life.ru писал, что Украина почти исчерпала запас ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. По данным The Economist, быстро восполнить их союзники Киева сейчас не могут.