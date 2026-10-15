На территории Пензенской области объявили режим ракетной опасности

На территории Пензенской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом в 11:33 по московскому времени сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере MAX.

В области запустили систему оповещения населения. Предупреждения об угрозе распространили через СМС, официальные информационные каналы и телевидение.

Жителям, находящимся в зданиях, рекомендовали отойти от окон и отказаться от использования лифтов. Тем, кого сигнал застал на улице, необходимо найти ближайшее укрытие.

«При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании», — говорится в сообщении губернатора.

Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах до официального сигнала об отбое ракетной опасности. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Ранее Life.ru сообщал об отмене занятий в школах и детских садах двух районов Рязани на фоне массированной атаки украинских беспилотников. Ограничения затронули Октябрьский и часть Советского района города. Губернатор Павел Малков уточнил, что для родителей, которым не с кем оставить детей, в образовательных учреждениях организовали дежурные группы.