В двух районах Рязани отменили занятия в школах и детсадах из-за атак БПЛА
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В Рязани отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов на фоне массовых атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Решение приняли в целях безопасности. Информацию глава региона опубликовал в мессенджере MAX.
«Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы», — уточнил Малков.
Напомним, Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и сохранять спокойствие. Также гражданам посоветовали приготовить документы, необходимые лекарства, ценные вещи, небольшой запас воды и продуктов. Регион отражал атаку БПЛА.
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