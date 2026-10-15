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Регион
Опубликовано 15 октября, 08:05

В двух районах Рязани отменили занятия в школах и детсадах из-за атак БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Рязани отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов на фоне массовых атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Решение приняли в целях безопасности. Информацию глава региона опубликовал в мессенджере MAX.

«Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы», — уточнил Малков.

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Напомним, Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и сохранять спокойствие. Также гражданам посоветовали приготовить документы, необходимые лекарства, ценные вещи, небольшой запас воды и продуктов. Регион отражал атаку БПЛА.

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Алена Пенчугина
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