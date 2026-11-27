На территории Ваганьковского кладбища в Москве вспыхнул пожар. По данным SHOT, загорелась хозяйственная постройка. Площадь возгорания устанавливается.

На Ваганьковском кладбище похоронены многие известные деятели культуры и спорта, в том числе поэты Сергей Есенин и Владимир Высоцкий, певец Игорь Тальков, актёры Александр Абдулов и другие знаменитости.

Ранее пожар произошёл в башне «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити»: огонь вспыхнул в подсобном помещении на минус первом этаже. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, около 150 человек самостоятельно покинули здание. Никто не пострадал.