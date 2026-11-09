На территории академии руководящего состава вооружённых сил Германии в Гамбурге обнаружили неизвестный беспилотник, застрявший в кроне дерева. Для извлечения аппарата пришлось привлекать полицейских, пожарных и охрану военного объекта. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Беспилотник заметил прохожий в районе Нинштедтен. Аппарат находился на высоте около семи метров, поэтому очевидец обратился в полицию. На место прибыли два патруля, пожарный расчёт с автолестницей и сотрудники караульной службы академии.

По словам свидетелей, незадолго до обнаружения беспилотника рядом с военной академией находился человек, управлявший аппаратом. Предположительно, именно он направил дрон в дерево. Впоследствии полиция подтвердила информацию очевидцев.

В настоящее время правоохранители разыскивают оператора БПЛА. При этом, по данным Bild, немецкая полиция пока не рассматривает произошедшее как попытку шпионажа и предполагает, что беспилотником мог управлять местный житель. Нарушителю может грозить денежный штраф.

Ранее Life.ru сообщал, что неизвестные беспилотники заметили над военной базой бундесвера в немецком Мехернихе, где ремонтируют системы ПВО Patriot. По информации Süddeutsche Zeitung, охрана зафиксировала несколько полётов дронов над объектом, используемым для хранения вооружений и запасных частей. К расследованию подключились военная контрразведка Германии и специалисты по противодействию беспилотникам.