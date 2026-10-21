На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

На всей территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём канале в мессенджере MAX.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Зайдите в помещение, отойдите от окон», — предупредил глава области.

Гусев призвал жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями властей. В частности, гражданам рекомендуется находиться в помещениях и держаться подальше от окон до отмены предупреждения.