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Регион
Опубликовано 21 октября, 19:13

На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

На всей территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём канале в мессенджере MAX.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Зайдите в помещение, отойдите от окон», — предупредил глава области.

Гусев призвал жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями властей. В частности, гражданам рекомендуется находиться в помещениях и держаться подальше от окон до отмены предупреждения.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 19 октября над Воронежской областью уничтожили 18 беспилотников. По словам Александра Гусева, воздушные цели обнаружили над одним городским округом и 11 районами региона. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

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Наталья Демьянова
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