На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Обложка © ТАСС / Александр Река
На всей территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём канале в мессенджере MAX.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Зайдите в помещение, отойдите от окон», — предупредил глава области.
Гусев призвал жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями властей. В частности, гражданам рекомендуется находиться в помещениях и держаться подальше от окон до отмены предупреждения.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 19 октября над Воронежской областью уничтожили 18 беспилотников. По словам Александра Гусева, воздушные цели обнаружили над одним городским округом и 11 районами региона. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.