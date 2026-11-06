В Челябинской области из-за сильного снегопада и гололедицы ограничили движение грузовиков и пассажирских автобусов по федеральной трассе М-5 «Урал». Запрет затронул участок от границы с Башкортостаном до Миасса протяжённостью 232 километра. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Первоначально ограничения ввели на отрезке с 1609-го по 1780-й километр, проходящем через Катав-Ивановский, Саткинский, Златоустовский и Миасский округа. Позднее закрытый для отдельных видов транспорта участок расширили до 1548-го километра. Под ограничения попали большегрузы, а также пригородные и междугородние автобусы и маршрутки.

Сложная дорожная обстановка сложилась и в соседнем Башкортостане. Там движение грузового и пассажирского транспорта ограничили на участке М-5 с 1281-го по 1360-й километр, проходящем через Туймазинский и Буздякский районы. Причиной также стали снег, гололедица и ухудшение видимости.

По данным регионального управления МЧС, в Челябинской области ожидаются сильные осадки и порывы ветра до 25 метров в секунду. В горных районах выпал снег, а дорожные службы приступили к обработке покрытия противогололёдными материалами.

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. Водителей призывают заранее планировать маршруты, соблюдать дистанцию и отказаться от поездок на автомобилях с летними шинами.