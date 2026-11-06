В Челябинске сильный ветер едва не привёл к трагедии на дороге. На улице Овчинникова часть деревянного навеса со стройплощадки метротрама рухнула на проезжавший автомобиль. Машина получила повреждения, однако водитель не пострадал. Об этом сообщает 74.RU.

Шквалистый ветер повалил деревья и повредил автомобиль в Челябинске. Фото © Telegram/ 74.RU| новости Челябинска

Непогода обрушилась на Южный Урал 6 ноября. Шквалистые порывы затронули не только областной центр, но и его пригороды. В разных районах города начали падать деревья и уличные конструкции.

Так, на площади Революции ветер повалил ель. Ещё один серьёзный инцидент произошёл на пересечении улиц Комарова и Бажова, где не выдержала напора стихии стела, установленная на въезде в Тракторозаводский район. Беспокойно было и на Шершневском водохранилище. Из-за сильных порывов на поверхности воды поднялись крупные волны, начался шторм.

Об ухудшении погоды синоптики предупреждали заранее. По данным регионального управления МЧС, 6 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидался ветер скоростью до 25 метров в секунду и выше. Также прогнозировались гололёд, мокрый снег и метели в горной местности.

Шквалистый ветер повалил деревья и повредил автомобиль в Челябинске. Фото © Telegram/ 74.RU| новости Челябинска

На стройплощадке метротрама последствия уже устранили. В компании «Моспроект-3» сообщили, что вопрос возмещения ущерба владельцу повреждённого автомобиля решён.