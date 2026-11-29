На трассе Минеральные Воды — Кисловодск восстановили движение после серии ДТП
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Автомобилисты вновь свободно передвигаются по трассе Минеральные Воды — Кисловодск в Ставропольском крае, где ранее произошли несколько аварий. О нормализации дорожной обстановки сообщила региональная Госавтоинспекция.
«На 34 км автодороги Минеральные Воды — Кисловодск движение осуществляется в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что сразу несколько ДТП затруднили проезд по этой трассе. Аварии произошли на 34-м километре дороги на фоне неблагоприятных погодных условий. Никто не пострадал, однако транспортные происшествия едва не привели к полной остановке движения.
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