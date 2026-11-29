На Ставрополье сразу несколько дорожно-транспортных происшествий осложнили движение по трассе Минеральные Воды — Кисловодск. Аварии, по предварительным данным, произошли на 34-м километре автодороги на фоне неблагоприятных погодных условий.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сведения о количестве столкнувшихся автомобилей и обстоятельствах происшествий пока не приводятся. Движение на аварийном участке затруднено. Сложные погодные условия дополнительно ухудшают дорожную обстановку, поэтому автомобилистам рекомендуют учитывать возможные задержки в пути.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию между машинами и избегать резких манёвров. Особую осторожность следует проявлять на участках с ограниченной видимостью и скользким покрытием.

Ранее Life.ru писал, что два человека погибли и ещё трое получили травмы при столкновении легковых автомобилей в Щучанском округе Курганской области. За рулём одной из машин находился мужчина, ранее лишённый водительских прав.