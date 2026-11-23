Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу заместителя руководителя отдела уголовного розыска полиции Киева, подозреваемого в содействии вымогательству двух миллионов евро. Полицейский может выйти под залог в размере трёх миллионов гривен. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

«Судья ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3 млн гривен ($66,2 тыс.) залога к одному из заместителей руководителя отдела управления уголовного розыска Нацполиции Киева», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в конце 2025 года правоохранитель вступил в сговор с бывшей владелицей компаний, поставлявших продовольствие для украинского Минобороны. Через доверенных лиц предпринимательница якобы пыталась получить два миллиона евро от человека, осведомлённого о её предполагаемых коррупционных схемах.

Для этого полицейский, как считают следователи, обещал организовать уголовное преследование мужчины. Антикоррупционные органы задокументировали получение правоохранителем более 100 тысяч евро. Ещё миллион он рассчитывал получить после того, как у предполагаемой жертвы изымут требуемую сумму.

Всего по делу проходят четыре человека: сотрудник полиции, бывшая владелица компаний-поставщиков, её помощница и деловой партнёр. По данным украинских СМИ, речь идёт о предпринимательнице Татьяне Глиняной, которая, как утверждается, находится за границей.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине передали в суд дело о предполагаемых хищениях более 733 миллионов гривен при закупках продуктов для ВСУ. По версии НАБУ, поставщики завышали стоимость востребованных товаров, компенсируя её заниженными ценами на редко закупаемую продукцию. Следователи также проверяют сведения о возможном использовании полученных средств для покупки зарубежной недвижимости.