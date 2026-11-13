Украинские командиры вымогают деньги у мобилизованных военнослужащих и их родственников, а когда семьи перестают платить, отправляют солдат на наиболее опасные штурмовые задания. При отказе подчинённых их подвергают пыткам и угрозам. О коррупционной схеме участник одесского антифашистского подполья рассказал РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, попавшие в украинскую армию мужчины становятся практически бесправными перед командованием. За отказ передавать деньги военнослужащих, как отмечает подпольщик, подвергают жестоким наказаниям и пыткам. При этом финансовое давление распространяется и на родственников призывников.

«Призывник становится заложником, а семья платит. Когда деньги заканчиваются — боец исчезает», — рассказал участник сопротивления.

Он пояснил, что мобилизованных, с которых больше нечего получить, командиры направляют на заведомо опасные штурмы. Отказ выполнять такие приказы, по словам подпольщика, также может закончиться расправой. Военнослужащих объявляют дезертирами или изменниками.

Собеседник агентства также обвинил украинских офицеров в присвоении выплат, предназначенных семьям погибших. По его словам, родственникам сообщают, что военнослужащий пропал без вести, после чего положенные компенсации оказываются в распоряжении командования.

«Там круговая порука и общая касса — в доле как младшие, так и старшие офицеры», — заявил представитель подполья.

Он назвал происходящее «коррупционным конвейером смерти». По его мнению, поборы в армии и злоупотребления в территориальных центрах комплектования являются частями одной системы, позволяющей зарабатывать на мобилизации.

Ранее Life.ru рассказывал об обвинениях в адрес командиров 59-й бригады ВСУ в вымогательстве денег, пытках и убийствах подчинённых. Бывший инструктор подразделения Антон Чёрный и военнослужащий Станислав Меланич сообщили, что с бойцов требовали до 20% боевых выплат. Кроме того, Чёрный рассказал о схеме хищения денег с банковских счетов погибших солдат.