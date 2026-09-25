В ВСУ назвали цену отмены «мясного штурма»
ТАСС: Командир бригады ВСУ предлагал отменить приказ о штурме за взятку
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В 68-й бригаде ВСУ, согласно данным российских силовых структур, военнослужащим предлагают заплатить за отмену ранее отданных приказов о штурмовых действиях. Об пишет ТАСС.
По данным собеседника агентства, речь идёт о командире с позывным Молот. Как утверждается, он предложил подчинённым собрать определённую сумму в долларах, чтобы отменить приказ о проведении штурма.
В перехваченном разговоре фигурировал ранее отданный приказ о так называемом «мясном штурме».
Ранее в ВСУ обвинили нового командира 20-го корпуса Богдана Шевчука в отправке в штурмы без подготовки. Военные критикуют его приказы, которые привели к значительным потерям среди личного состава. Кроме того, его обвиняют в пренебрежении жизнью подчинённых.
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