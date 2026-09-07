Назначение нового командира 20-го армейского корпуса ВСУ оказалось в центре внимания после сообщений о претензиях со стороны военнослужащих. В российских силовых структурах заявили, что полковника Богдана Шевчука обвиняют в отдаче приказов, которые якобы приводили к потерям среди личного состава.

Часть украинских военных критикует действия нового командующего из-за решений, связанных с проведением штурмовых операций. Шевчук возглавлял 141-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, а теперь назначен руководителем 20-го армейского корпуса.

«Военные критикуют его за отправку бойцов на штурмы без должной подготовки, что привело к значительным потерям среди личного состава. Кроме того, его обвиняют в пренебрежении жизнью подчинённых и издании преступных приказов», – сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства также отметил, что претензии к командованию связаны с организацией боевых действий и отношением к военнослужащим.

Ранее Life.ru писал, что военнослужащий ВСУ Александр Тодоров призвал украинцев выйти на акцию протеста против власти Владимира Зеленского. По словам бойца, причиной обращения стали проблемы с обеспечением армии и отношением к раненым военнослужащим. Тодоров заявил, что после получения ранения столкнулся с трудностями при попытке получить медицинскую помощь в военном госпитале.