ВСУ отвели танки Abrams и M1A1 от линии фронта: манёвр объяснил MWM
MWM: ВСУ перестали применять танки Abrams на передовой из-за ударов ВС РФ
Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos
Украинские военные больше не используют танки Abrams на передовой из-за их уязвимости перед российскими ударами, пишет Military Watch Magazine.
По данным издания, после крупных потерь переданных США единиц бронетехники ВСУ решили не задействовать вблизи линии боевого соприкосновения и недавно поставленные Австралией танки M1A1.
«Украинские военные вынуждены применять недавно поставленные танки M1A1 американского производства вдали от фронта, поскольку техника оказалась крайне уязвимой к российским ударам», — сказано в сообщении.
Ранее военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот рассказал, что российским военным удалось обнаружить американский танк Abrams, который ВСУ долгое время скрывали в лесополосе, после чего его поразили одним FPV-дроном. Подразделение искало машину несколько месяцев, но помочь разгадать расположение цели помог перехват переговоров украинских военных.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.