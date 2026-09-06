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Опубликовано 6 сентября, 12:21

ВСУ отвели танки Abrams и M1A1 от линии фронта: манёвр объяснил MWM

MWM: ВСУ перестали применять танки Abrams на передовой из-за ударов ВС РФ

Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Украинские военные больше не используют танки Abrams на передовой из-за их уязвимости перед российскими ударами, пишет Military Watch Magazine.

По данным издания, после крупных потерь переданных США единиц бронетехники ВСУ решили не задействовать вблизи линии боевого соприкосновения и недавно поставленные Австралией танки M1A1.

«Украинские военные вынуждены применять недавно поставленные танки M1A1 американского производства вдали от фронта, поскольку техника оказалась крайне уязвимой к российским ударам», — сказано в сообщении.

Паутина вместо штурмов: ВСУ прячут западные танки от российских дронов
Паутина вместо штурмов: ВСУ прячут западные танки от российских дронов

Ранее военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот рассказал, что российским военным удалось обнаружить американский танк Abrams, который ВСУ долгое время скрывали в лесополосе, после чего его поразили одним FPV-дроном. Подразделение искало машину несколько месяцев, но помочь разгадать расположение цели помог перехват переговоров украинских военных.

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Анастасия Никонорова
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