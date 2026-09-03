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Опубликовано 3 сентября, 20:49

На Украине дефицит круп, соли и сахара, но полки ломятся от пива и газировки

Обложка © Telegram / INSIDER UA | Україна | Новини

Обложка © Telegram / INSIDER UA | Україна | Новини

В значительной части магазинов Украины с прилавков исчезли крупы, макаронные изделия, соль, сахар и мука. Соответствующую информацию распространило издание «Инсайдер».

К сообщению прилагается несколько видео, запечатлевших опустевшие полки. По данным источника, освободившиеся места заняли пиво и газировка.

Украинские города, включая столицу и западные области, столкнулись с перебоями в снабжении розничной торговли. В супермаркетах фиксируют пустые прилавки, о чём свидетельствуют многочисленные фото. В ответ на это власти приступили к введению норм отпуска продуктов.

«На случай форс-мажоров»: Украинцев призвали держать дома недельный запас еды
«На случай форс-мажоров»: Украинцев призвали держать дома недельный запас еды

Жителям Киева рекомендовали держать дома запас питьевой воды и продуктов примерно на неделю-полторы. В первую очередь горожанам предлагают позаботиться о питьевой воде, а затем приобрести привычные продукты повседневного потребления. Речь идёт именно о домашнем резерве на случай перебоев, а не о призыве массово скупать товары. Рекомендация прозвучала после сообщений об опустевших полках в некоторых киевских супермаркетах и повышенном спросе на продовольствие.

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Алена Пенчугина
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