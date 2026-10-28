На Украине допустили отключение освещения дорог из-за российских «Гераней»

На Украине могут вновь ввести ночную светомаскировку и отключать освещение автомобильных дорог из-за российских беспилотников «Герань-5». С такой инициативой выступил советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш. По его мнению, соответствующие меры могут потребоваться в случае массового применения Россией дронов с оптической системой навигации.

«Нам, возможно, придется пересмотреть вопрос светомаскировки. Особенно это касается освещения дорог и участков трасс», — написал Бескрестнов в Telegram.

Советник Зеленского напомнил, что подобные ограничения уже вводились на Украине в 2022 году. Однако тогда, по его оценке, решения принимались из-за страха и недостаточного понимания ситуации. Теперь же, считает специалист, к светомаскировке, возможно, придётся вернуться по конкретным техническим причинам.

Поводом для обеспокоенности стала система «Сусанин», которую, по сообщениям украинской стороны, устанавливают на новые модификации российских ударных беспилотников. Она позволяет аппарату ориентироваться по изображениям местности и корректировать маршрут без постоянной опоры на спутниковые сигналы.

Ранее Life.ru сообщал о применении новой «Герани-5» с оптической навигацией при ударе по Киеву. 23 октября Сергей Бескрестнов рассказал об использовании российскими военными модификации «Герань-5 К5-К», способной ориентироваться по изображениям земной поверхности. По словам украинского советника, появление таких аппаратов создаёт дополнительные сложности для средств противовоздушной обороны.