На Украине нашли новое применение салу — теперь им защищают БПЛА от морозов

Украинская оборонная компания Fire Point, известная производством дальнобойных беспилотников и ракет «Фламинго», заявила о необычном способе защиты дронов от холода. По словам разработчиков, они используют обычное свиное сало, которым покрывают чувствительные компоненты летательных аппаратов. Об этом производитель сообщил в соцсети X.

«Лучшее решение не всегда самое сложное. Иногда это сало», — говорится в публикации компании.

В Fire Point пояснили, что при температуре около минус 20 градусов беспилотники сталкиваются с серьёзными трудностями. Из-за мороза камеры и кабели могут покрываться инеем, а аккумуляторы заметно быстрее теряют заряд.

По утверждению разработчиков, тонкий слой свиного сала помогает защитить уязвимые детали от воздействия низких температур. В компании представили такой подход как пример того, что эффективное инженерное решение необязательно должно быть сложным или дорогостоящим.

При этом производитель не уточнил, какие именно модели беспилотников обрабатывают салом, насколько широко применяется этот способ и проводились ли сравнительные испытания.

Fire Point занимается разработкой ударных беспилотников и ракетного вооружения. Среди её наиболее известных изделий — дальнобойные дроны FP-1 и крылатая ракета FP-5 «Фламинго».