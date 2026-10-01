На Украине обвинили 82-летнего пенсионера в убийстве офицера ВМС в Одессе

82-летнего жителя Днепропетровска подозревают в убийстве 50-летнего офицера Военно-морских сил Украины в Одессе. Как утверждает местное издание «Думская» со ссылкой на источники, мужчина считал, что выполняет задание СБУ.

Убийство произошло утром 30 сентября на Люстдорфской дороге. Полиция сообщала, что возле автомобиля Chevrolet обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями, а неподалёку задержали водителя ЗАЗ «Таврия», пытавшегося скрыться. Позже правоохранители уточнили, что погибшему было 50 лет и он являлся военнослужащим.

По версии «Думской», нападавший специально приехал в Одессу из Днепропетровска. Издание утверждает, что он спровоцировал ДТП, после чего выстрелил офицеру в грудь, а затем сделал ещё один выстрел. Эти детали СМИ связывает с информацией своих источников и последующими сообщениями правоохранителей.

«Думская» также пишет, что погибший был капитаном первого ранга ВМС Украины и что ранее на него уже готовили покушение. По данным издания, тогда предполагаемого исполнителя удалось задержать до нападения.

Накануне Life.ru писал о самом убийстве высокопоставленного офицера ВМС Украины в Одессе. На первом этапе правоохранители рассматривали в том числе версию дорожного конфликта, однако позднее местные СМИ начали сообщать о возможном заказном характере преступления.