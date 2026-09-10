Засада в лесу и пистолет с глушителем: СБУ заявила о срыве заказного убийства
СБУ заявила о задержании киллера, готовившего убийство известного активиста
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Служба безопасности Украины заявила о предотвращении заказного убийства известного общественного деятеля в Киевской области. По версии украинской спецслужбы, предполагаемого исполнителя задержали во время подготовки к нападению.
В СБУ утверждают, что 19-летний житель Николаева длительное время следил за распорядком дня и маршрутами потенциальной жертвы. Нападение планировалось во время утренней прогулки активиста с собакой в лесу.
По данным ведомства, молодой человек получил координаты тайника, откуда забрал пистолет, патроны и глушитель. Затем он должен был заночевать неподалёку от дома общественного деятеля и открыть по нему огонь из засады.
Имя предполагаемой цели СБУ не раскрывает. Задержанному предъявили подозрения по статьям о госизмене, подготовке заказного убийства и незаконном обращении с оружием. Он находится под стражей.
Ранее Life.ru рассказывал, что СБУ представила свою версию перестрелки с ГУР в Киеве, связав её с расследованием предполагаемого покушения на одного из лидеров российской оппозиции. В украинской спецслужбе утверждали, что во время следственных действий произошёл вооружённый конфликт, после чего пришлось привлекать спецподразделение «Альфа». Позднее обстоятельствами произошедшего занялось Государственное бюро расследований Украины.
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