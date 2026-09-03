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Опубликовано 3 сентября, 08:05

На Украине огонь охватил крупный фармсклад под Борисполем

Крупный фармацевтический склад загорелся в районе Борисполя Киевской области. Ликвидация пожара продолжается, сообщил Владимир Зеленский.

Видео © Telegram/Киев инфо

По данным украинских СМИ, речь идёт о складе компании «Биокон». Объект называют одним из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны. Возможный ущерб от пожара оценивается в миллиарды гривен.

На Украине начали проверку после пожара на складе боеприпасов под Киевом
На Украине начали проверку после пожара на складе боеприпасов под Киевом

В конце августа пожар уничтожил один из крупнейших украинских ликёро-водочных заводов, расположенный на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Огонь бушевал около трёх часов и нанёс производственным корпусам критические повреждения. На складах сгорело от трёх до четырёх миллионов бутылок готовой продукции, восстановление предприятия признали невозможным.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
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