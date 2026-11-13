Украинский производитель растительного масла, майонезов и кетчупов «Королевский вкус» объявил об остановке производства, полном прекращении закупок масличных культур и сокращении сотрудников. Предприятие в Кировоградской области больше не может стабильно работать из-за перебоев с электричеством и угроз безопасности. Об этом сообщил руководитель пресс-службы компании Геннадий Тертичный.

По его словам, постоянные отключения электроэнергии не позволяют поддерживать непрерывную работу оборудования, а угроза ракетных и беспилотных ударов создаёт дополнительные риски для персонала. Сейчас компания завершает отгрузку уже произведённой продукции со складов и останавливает производственные линии.

«Самое тяжёлое в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым сотрудником стоит его семья», — говорится в заявлении компании.

Предприятие расположено в посёлке Власовка Кировоградской области. Продукцию под торговой маркой «Королевский вкус» выпускает компания «Виктор и К». Помимо подсолнечного масла, она производит майонезы, кетчупы, различные соусы и овощные консервы. Остановка затронет не только выпуск продуктов питания, но и закупки сельскохозяйственного сырья у поставщиков.

Ранее Life.ru сообщал, что 12 ноября крупнейший украинский производитель подсолнечного масла Kernel остановил все свои маслоэкстракционные заводы из-за повреждений производственной инфраструктуры. Компания заявила о повреждении зданий, оборудования и резервуаров. Агрохолдинг приостановил переработку масличных культур, но продолжил отгружать готовую продукцию со складов. В первом квартале 2027 финансового года продажи масла Kernel сократились на 48%, до 165 тысяч тонн.