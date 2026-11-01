На Украине жителя Николаева на два месяца поместили в СИЗО из-за того, что он пел советские композиции на праздновании Дня Победы и исполнял русские песни на концертах. За это мужчине может грозить до 12 лет тюрьмы, сказано в постановлении центрального районного суда города.

Следствие указало, что 9 мая 2022 года мужчина пел советские песни на празднике в честь Дня Победы. Украинский суд решил, что это мероприятие было политическим. Среди доказательств вины — то, что на нём была надета советская армейская фуражка, а на одежде красовалась георгиевская лента, запрещённая на Украине по законам «декоммунизации».

Помимо этого, судебные материалы содержат сведения о том, что 22 августа 2022 года фигурант дела участвовал в концерте, где звучали русские песни. Через три дня он выступил перед учащимися колледжа культуры с программой, включавшей российский репертуар. В обоснование своих выводов суд сослался на свидетельские показания, публикации в Telegram и YouTube, а также видеозаписи и заключение судебной экспертизы. Эксперты, в частности, усмотрели в выступлениях обвиняемого на праздничных событиях признаки так называемой «информационной деятельности» в поддержку России.

Меру пресечения выбрали по просьбе следователя — без права внести залог. Свою позицию обвинение объяснило тем, что подозреваемый может сбежать на территорию, которую Киев не контролирует, а также уничтожить или подменить улики.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине пенсионерку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикации в соцсети «Одноклассники», однако затем суд заменил это наказание на два года условного срока. Как отмечалось, согласно приговору Петропавловского районного суда Днепропетровской области, женщина с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го размещала записи в поддержку России. Среди эпизодов дела оказались публикация с фотографией президента РФ и текстом о нём, а также пост, посвящённый памяти погибших советских воинов.