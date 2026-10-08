На Украине отправили за решётку военного, призывавшего выйти против Зеленского

Суд в Харькове арестовал военнослужащего ВСУ Александра Тодорова, призывавшего к протестам против Владимира Зеленского. Об этом рассказал в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Решение предусматривает возможность освобождения под залог в 167 тысяч гривен — около 3,7 тысячи долларов.

Бывший одесский журналист и правозащитник начал публично выступать против действующей власти в начале сентября. Он призывал сограждан собраться в центре Киева и заявить о несогласии с происходящим в стране.

О задержании Тодорова Службой безопасности Украины Дмитрук сообщил ещё 19 сентября. По словам самого бойца, после ранения он находился в отпуске и столкнулся с трудностями при обращении за медицинской помощью.