На Украине поезд бросил 25 пассажиров ночью посреди поля

На Украине пассажирский поезд Львов — Черновцы оставил 25 человек посреди поля после воздушной тревоги, отправившись всего через десять секунд после её отмены. Об инциденте сообщило украинское издание KP.ua со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 октября, когда из-за угрозы атаки беспилотников людей эвакуировали из вагонов. Однако после отмены тревоги состав практически сразу продолжил движение.

«10 секунд после отбоя — и уехал, не успели даже добежать», — пожаловалась пассажирка по имени Анна.

В результате около 25 человек остались в темноте посреди поля, не успев вернуться в поезд. По словам женщины, связаться с представителями «Укрзализныци», чтобы выяснить дальнейшие действия, пассажирам не удалось.

С похожими трудностями столкнулись и пассажиры поезда № 76 Кривой Рог — Киев. Состав должен был отправиться в 22:17, однако в путь тронулся лишь после четырёх часов утра. Всё это время людям, включая семьи с детьми, пришлось искать место, где можно переждать воздушную тревогу.

По словам очевидцев, вокзал закрыли, оставив пассажиров на улице при температуре около +10 градусов. Некоторые пытались согреться в круглосуточном кафе и магазине, располагаясь прямо на полу. При этом ближайшее укрытие вмещало всего около 20 человек, а находившиеся внутри условия одна из пассажирок назвала антисанитарными. Жалобы поступали от людей, следовавших сразу на трёх поездах.

Накануне Life.ru сообщал о повреждении железнодорожной инфраструктуры сразу в пяти регионах Украины. По словам главы правления «Укрзализныци» Александра Перцовского, пострадали объекты в Винницкой, Киевской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях. Из-за повреждений железнодорожникам пришлось менять маршруты движения составов.