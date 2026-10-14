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Опубликовано 14 октября, 10:57

«Укржелдорога» сообщила о повреждении инфраструктуры в пяти регионах Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Libor Píška

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Libor Píška

Железнодорожная инфраструктура получила повреждения сразу в пяти регионах Украины после ночных взрывов. Об этом сообщил глава правления «Укржелдороги» Александр Перцовский.

Повреждения зафиксированы в Винницкой, Киевской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях. Также пострадали энергетические объекты, обеспечивающие работу железной дороги.

Из-за повреждений на ключевых направлениях пришлось менять организацию движения поездов. На отдельных участках возникали ограничения, железнодорожники переводили составы на альтернативные маршруты. Перцовский назвал материальный ущерб существенным.

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Ранее на Украине уже возникали серьёзные сбои в движении поездов после повреждений железнодорожной инфраструктуры. В июле 2026 года десятки составов шли с многочасовыми задержками, а некоторые рейсы отставали от расписания более чем на семь часов.

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Никита Никонов
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