«Укржелдорога» сообщила о повреждении инфраструктуры в пяти регионах Украины

Железнодорожная инфраструктура получила повреждения сразу в пяти регионах Украины после ночных взрывов. Об этом сообщил глава правления «Укржелдороги» Александр Перцовский.

Повреждения зафиксированы в Винницкой, Киевской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях. Также пострадали энергетические объекты, обеспечивающие работу железной дороги.

Из-за повреждений на ключевых направлениях пришлось менять организацию движения поездов. На отдельных участках возникали ограничения, железнодорожники переводили составы на альтернативные маршруты. Перцовский назвал материальный ущерб существенным.

Ранее на Украине уже возникали серьёзные сбои в движении поездов после повреждений железнодорожной инфраструктуры. В июле 2026 года десятки составов шли с многочасовыми задержками, а некоторые рейсы отставали от расписания более чем на семь часов.