На Украине предложили отменить отсрочку для студентов старше 25 лет
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Командование ВСУ предложило отменить отсрочку от мобилизации для студентов в возрасте от 25 лет. По оценке источника ТАСС в российских силовых структурах, инициатива может затронуть более 200 тысяч учащихся.
Собеседник агентства связывает предложение с нехваткой личного состава украинской армии. По его утверждению, инициативу поддерживают депутаты Верховной рады.
Ещё 26 ноября Life.ru сообщал о подготовке обращения к Зеленскому по этому вопросу. Депутат Руслан Горбенко заявил, что изменение правил потребует политического решения президента. Замминистра образования Николай Трофименко, в свою очередь, выступил в защиту права взрослых граждан на получение образования.