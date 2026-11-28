Командование ВСУ предложило отменить отсрочку от мобилизации для студентов в возрасте от 25 лет. По оценке источника ТАСС в российских силовых структурах, инициатива может затронуть более 200 тысяч учащихся.

Собеседник агентства связывает предложение с нехваткой личного состава украинской армии. По его утверждению, инициативу поддерживают депутаты Верховной рады.