На Украине заявили о подорожании хлеба на 60%, но есть нюанс

Хлеб на Украине может подорожать сразу на 60% до конца 2026 года. Такую цифру озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала «Мы — Украина», предупредив о росте цен на продукты из-за проблем с энергетикой, дорогого топлива и дополнительных расходов производителей.

«Если разбираться в контексте, то будем видеть удорожание цен на молочную продукцию, овощную группу, которая будет закладываться на хранение. Хлеб отчасти ещё до конца года может подняться до 60%», — сказал Марчук.

При этом впоследствии телеканал изменил цифру в своей публикации на 6–10%. Первоначально в заголовке материала также фигурировали 60%. С чем связано такое существенное расхождение, редакция не уточнила.

По словам Марчука, осенью и зимой украинский продовольственный рынок сталкивается сразу с несколькими проблемами. Значительную часть продукции приходится хранить в специальных условиях, а некоторые товары закупать за границей. Всё это увеличивает расходы поставщиков.

Дополнительную нагрузку создают перебои с электроснабжением. Производители, переработчики и торговые сети вынуждены использовать альтернативные источники энергии, работа которых обходится значительно дороже из-за стоимости топлива.

В результате дополнительные расходы перекладываются на покупателей. По оценке Марчука, отдельные категории продуктов в осенне-зимний период могут прибавить в цене 10–20%. Особенно заметное подорожание ожидается среди молочной продукции и овощей, требующих длительного хранения.

Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре яйца на Украине подорожали сразу на 43,6% по сравнению с августом. За тот же месяц сахар прибавил 8,3%, молоко — 2,9%. В годовом выражении хлеб вырос в цене на 19,9%, подсолнечное масло — на 21,4%, а рыба — на 23%. Годовая инфляция в стране достигла 10%.