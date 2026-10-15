Яйца на Украине подорожали на 43,6% за месяц

Яйца на Украине в сентябре подорожали на 43,6% по сравнению с августом. Они показали самый значительный рост цен среди продуктов питания, следует из данных Государственной службы статистики.

На фоне роста стоимости яиц сахар подорожал на 8,3%, а молоко — на 2,9%. Общая потребительская инфляция за месяц составила 2,1%. За год картина изменилась: с сентября 2025 года сильнее всего среди продуктов питания подорожала рыба — на 23%. Следом идут подсолнечное масло, цена которого выросла на 21,4%, и хлеб с ростом на 19,9%. Годовая инфляция на Украине в сентябре достигла 10%.

Тем временем минтай укрепил позиции на российском рыбном рынке: его потребление выросло вдвое, а доля в общей «рыбной корзине» достигла 20%. Теперь он занимает второе место по популярности у россиян. В 2025 году объём поставок минтая на внутренний рынок составил 273 тысячи тонн. В пересчёте на живой вес это 30% от общего вылова.