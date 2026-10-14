Порции «худеют», цены держатся: Россиянам кладут всё меньше готовой еды

Средний размер порции готовой еды в российских магазинах к началу осени сократился на 10,3% за год — до 266 граммов. Такие данные приводит аналитическая компания Ntech, пишет «Коммерсант». Одной из причин эксперты называют шринкфляцию — уменьшение объёма продукта при сохранении привычной для покупателя цены.

При этом сокращение среднего веса объясняется не только экономией производителей. Россияне всё чаще покупают небольшие блюда для перекуса — онигири, сэндвичи и хот-доги. В первой половине 2026 года продажи таких продуктов в деньгах выросли на 48%, тогда как основных блюд — на 16%, салатов и закусок — на 14%.

Коммерческий директор Mr.Food Ярослав Свободин считает ключевым фактором именно шринкфляцию. Производители сталкиваются с ростом расходов на сырьё и услуги, однако рынок не готов полностью переносить эти издержки в цену, а высокая конкуренция заставляет компании сдерживать подорожание.

В Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды делают акцент на изменении спроса. «Наряду с полноценными обедами и ужинами всё большую популярность приобретают небольшие форматы. При этом устойчивым спросом пользуются и традиционные блюда домашней кухни», — отметил президент ассоциации Сергей Беляков.

Сам сегмент продолжает быстро расти. В крупных федеральных сетях продажи готовой еды в 2025 году увеличились примерно на 30%, а у отдельных игроков за первую половину 2026-го рост превысил 48%. По прогнозу Infoline, по итогам года рынок может прибавить почти 18% и достичь 1,32 трлн рублей.

Однако для ретейла эта категория остаётся затратной: нужны фабрики-кухни, частые поставки небольшими партиями и сложная логистика. Из-за короткого срока годности списания готовой еды достигают примерно 14% выручки против 3–4% у других товарных групп.

Всего за первое полугодие 2026 года россияне купили 823 тысячи тонн готовых блюд на 426 млрд рублей. За год число производителей такой продукции увеличилось на 10%, до 2710 компаний.