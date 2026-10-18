На Украине топливо и автомасла подорожали на 46,2% за год

Топливо и автомобильные масла на Украине за год подорожали почти наполовину. В сентябре 2026 года их стоимость оказалась на 46,2% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики страны.

Резкий скачок цен зафиксирован в официальном отчёте об изменении стоимости потребительских товаров и услуг. Так, топливо и масла подорожали на 46,2%. При этом только за сентябрь горючее и смазочные материалы прибавили в цене 5,2%.

Подорожание затронуло и пассажирские перевозки. По подсчётам ведомства, стоимость поездок на автомобильном транспорте за двенадцать месяцев выросла на 41,7%. Таким образом, дополнительные расходы приходится нести не только владельцам личных машин, но и пассажирам автобусов и другого наземного автотранспорта.

Ранее Life.ru сообщал, что цены на дизельное топливо на украинских заправках впервые достигли 100 гривен за литр. В сентябре рекордную стоимость зафиксировали на премиальном горючем одной из крупных сетей АЗС. Одновременно дорожали бензин и другие виды автомобильного топлива.