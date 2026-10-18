«Плохой знак для Банковой»: Россия выводит из строя энергетический тыл Украины

Запад Украины теряет роль энергетического тыла, за счёт которого удавалось поддерживать снабжение восточных и центральных областей после ударов. К такому выводу пришёл военный корреспондент Александр Коц, обратив внимание на географию поражённых объектов.

По его оценке, ключевое значение имеют повреждения инфраструктуры передачи электричества. Атомные блоки могут продолжать работу, но при невозможности отдать выработанную энергию в сеть их мощность приходится снижать. Именно с этим военкор связал удары вокруг Нетешина и Славуты — городов-спутников Хмельницкой АЭС.

В частности, Минобороны России сообщило о поражении подстанции в Житомире. Через неё электричество из западных регионов поступало в центральные области, обеспечивая работу оборонных предприятий. Всего удары охватили десять областей, а Владимир Зеленский сообщил о поражении более 15 объектов генерации и передачи энергии.

В Виннице отключение электричества остановило главную водопроводную станцию, мощности генераторов для её работы оказалось недостаточно. В городе также прекратилось движение трамваев и троллейбусов, а жители выстроились с канистрами у колодцев и скважин. Мэр Сергей Моргунов предупредил, что даже после восстановления электроснабжения на заполнение водопроводных сетей потребуется не менее шести часов.

На Волыни без света остались 370 тысяч абонентов, в Ковеле остановилась насосная станция. Перебои затронули Ровно, Житомир и север Хмельницкой области. Почасовые отключения ввели в восьми западных областях, включая Закарпатье, которое прежде могло рассчитывать на относительно устойчивое снабжение.

«Графики в Ужгороде — плохой знак для Банковой. Пока гас восток, свет можно было перебрасывать с запада. Когда гаснет и запад, перебрасывать больше неоткуда», — отметил эксперт в материале kp.ru.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по предприятию «Запорожтрансформатор», выпускающему силовые трансформаторы. По данным ведомства, с 2022 года завод находится под управлением украинского Минобороны и используется в интересах ВСУ.