На Украине признались в полном исчезновении машиностроения после ударов РФ

Машиностроение в Незалежной теряет не только предприятия, но и связи между производителями оборудования, конструкторскими бюро и поставщиками. Так ситуацию в отрасли описали авторы украинского телеграм-канала «Резидент», связав разрушение производственной кооперации с российскими ударами.

«Украина потеряла значительную часть промышленного кластера, который обеспечивал стране возможность производить сложную технику и оборудование, фактически машиностроение в стране исчезает», — говорится в публикации.

По оценке авторов канала, повреждение заводов сопровождается распадом цепочек, необходимых для выпуска сложной продукции.

Ранее Life.ru рассказывал об остановке производства стали на Украине. До последнего времени основными действующими производителями оставались «АрселорМиттал Кривой Рог», «Запорожсталь», принадлежащая группе «Метинвест», а также несколько более мелких предприятий. Крупнейший металлургический комбинат в Кривом Роге остановил работу после серии ударов в августе и сентябре.