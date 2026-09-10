На Украине проживает около 30 млн человек — почти на 9 млн меньше оценки ООН

Система здравоохранения Украины исходит из того, что в стране сейчас проживает около 30 млн человек. Об этом на конференции в Киеве заявила глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак, её слова приводит «Интерфакс-Украина».

По словам Гусак, в НСЗУ ориентируются на число жителей, которые получают медицинскую помощь на основании деклараций с врачами.

«Мы можем исходить из цифры до 30 миллионов украинцев, которые проживают в стране и получают соответствующую медицинскую помощь на основании заключённой декларации», — сказала глава ведомства.

Заявленная цифра примерно на 9 млн меньше оценки ООН на 2026 год. Согласно прогнозу организации, численность населения Украины в этом году составляет около 39,5 млн человек.

Ранее Министерство образования Украины сообщило о резком сокращении числа детей, идущих в первый класс. За восемь лет показатель снизился с 454,9 тыс. до 243,4 тыс. человек, а 2026/2027 учебный год стал самым малочисленным по числу первоклассников за весь период наблюдений.