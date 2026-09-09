Почти половина украинских подростков не достигла базового уровня чтения

Почти каждый второй 15-летний подросток на Украине не достиг базового уровня читательской грамотности. По данным исследования PISA, таких школьников оказалось 45%, тогда как высшие результаты показал лишь примерно 1%.

Оставшиеся 55% способны определять главную мысль текста, находить необходимую информацию и делать простые выводы. Участники с более слабым результатом понимают преимущественно буквальное содержание коротких материалов. Сложная структура, неочевидные связи и необходимость самостоятельно рассуждать вызывают у них серьёзные трудности.

График исследования показывает, что средний результат Украины по чтению снизился с 466 баллов в 2018 году до 427 в 2022-м и 418 в 2025-м. Для сравнения, показатель ОЭСР за те же годы составил 493, 482 и 466 баллов соответственно. При этом авторы отдельно подчёркивают, что изменение украинского результата между двумя последними циклами статистически значимым не является.

В естественно-научных дисциплинах подростки с Украины получили 469 баллов в 2018 году, 449 — в 2022-м и 448 — в 2025-м. По математике показатели за те же периоды составили 453, 440 и 431 балл. Ни в одной из трёх областей разница между результатами 2022 и 2025 годов также не признана существенной с точки зрения статистики.

Средние показатели ОЭСР остаются выше и по остальным направлениям. В математике они изменились с 496 до 480 и 469 баллов, а в естественных науках — с 493 до 491 и 486. Отдельно исследование показывает, что девочки заметно опередили мальчиков по уровню чтения.

Ранее арт-директор платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская предложила ввести ограничения для русскоязычных жителей Украины при трудоустройстве и получении образования. Бельская обратила внимание на то, что среди подростков, родившихся после событий на Майдане, всё ещё много тех, кто общается преимущественно на русском. Она считает, что призывы переходить на украинский язык в таких семьях не работают.