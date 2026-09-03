Школы пустеют: На Украине число первоклассников упало почти в два раза

Количество детей, поступивших в первый класс на Украине, за восемь лет сократилось почти в два раза. Такие данные приводит Министерство образования и науки страны в опубликованной статистике.

На Украине зафиксировали минимальное число первоклассников за последние годы. Фото © Министерство образования и науки Украины

Согласно графику ведомства, в 2018/2019 учебном году в украинские школы пришли около 454,9 тысячи первоклассников. В 2026/2027 учебном году показатель снизился до 243,4 тысячи детей.

На протяжении последних лет число будущих школьников продолжало уменьшаться. Если в 2021/2022 учебном году в первый класс пошли 403,5 тысячи детей, то уже через год показатель оказался на уровне 322,3 тысячи.

В 2023/2024 учебном году количество первоклассников составило 314,3 тысячи, а ещё через год — менее 280 тысяч. В 2025/2026 учебном году показатель снизился до 252,5 тысячи детей.

Таким образом, текущий учебный год стал самым низким по числу первоклассников за весь период, представленный ведомством. За восемь лет количество детей, начинающих обучение в школах, уменьшилось более чем на 210 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на Украине усиливается военная составляющая в системе образования, поскольку Киев заранее готовит молодёжь к боевому конфликту. Изменения связаны с новым законом, который вводит специальную дисциплину и теснее связывает обучение с военной подготовкой. Документ был подписан Владимиром Зеленским 10 апреля 2026 года. Закон вводит в вузах и колледжах дисциплину «Основы национального сопротивления». Новая модель подготовки интегрируется в образовательный процесс на всех уровнях — от среднего до высшего образования.