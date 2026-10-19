На Украине раскритиковали Зеленского за затягивание назначения посла в США

Владимира Зеленского раскритиковали на Украине за затянувшееся назначение нового посла в США. Несмотря на обещание определиться с кандидатурой ещё в августе, к середине октября дипломатическое представительство в Вашингтоне так и осталось без руководителя. На проблему обратил внимание журналист Владимир Фомичев в колонке для «Украинской правды».

Автор считает, что Киев теряет важный инструмент влияния на американскую политику именно в тот момент, когда отношения с администрацией Дональда Трампа требуют постоянного внимания. По его мнению, отсутствие посла мешает своевременно узнавать о готовящихся решениях Вашингтона и выстраивать контакты с представителями американской власти.

«Зеленский ещё 23 августа сообщил, что кандидатура преемника уже есть. Середина октября — посла в Вашингтоне до сих пор нет», — говорится в публикации.

Предыдущего посла Украины Ольгу Стефанишину Зеленский освободил от должности 3 августа. Она объяснила уход личными обстоятельствами. После этого украинские власти неоднократно говорили о наличии кандидатов на освободившийся пост, однако официального назначения не последовало.

Фомичев отмечает, что на фоне проблем с американской военной помощью и неожиданных решений Вашингтона Киеву особенно необходим опытный дипломат. Такой представитель, по мнению журналиста, должен обладать связями как среди республиканцев, так и среди демократов, чтобы заранее понимать настроения американского руководства.

Особое внимание автор уделил ответственности офиса Зеленского за кадровую паузу. Он считает, что дальнейшее промедление способно ослабить дипломатические возможности Украины.

«Ответственность за эту паузу лежит совершенно конкретно — на Банковой», — заключил Фомичев.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский столкнулся с трудностями при поиске нового посла Украины в США. По информации Politico, потенциальные кандидаты не хотели занимать должность из-за сложностей взаимодействия с администрацией Дональда Трампа.